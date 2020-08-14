Продюсер «Аватара 2» показал фото со съемок с Джеймсом Кэмероном

Продюсер фильмов франшизы «Аватар» Джон Ландау продолжает в своем Instagram делиться с поклонниками фотографиями со съемок сиквелов. На днях он выложил новую порцию фотографий из Новой Зеландии, где возобновились съемки продолжений. Он разместил два изображения и подробно описал, что на них изображено:

Общий план — декорация нашей биолаборатории на съемочной площадке в Новой Зеландии.

Второй кадр — Джим (Джеймс Кэмерон) изучает площадку перед съемками. Наше уважение народу киви (коренная народность Новой Зеландии) за старательный подход к работе.

Несмотря на то что Ландау часто публикует фотографии со съемок фильмов, о сюжете «Аватара 2» до сих пор известно очень мало. Известно, что действие фильма будет происходить через несколько лет после событий первой картины; у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь; они отправятся в путешествие по Пандоре; многие сцены будут происходить в воде или около воды.

Из-за пандемии коронавируса даты премьер продолжений «Аватара» были перенесены. Премьеры «Аватара 2» придется ждать до декабря 2022 года.