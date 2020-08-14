Польша решила открыть границы с Белоруссией на фоне протестов

В связи с напряженной ситуацией в соседней стране он призвал открыть границы, закрытые из-за коронавируса, и оказать помощь «жертвам репрессий».

По словам премьера, безопасность Белоруссии является залогом безопасности Польши и всей Европы, поэтому Варшава подготовила собственный «план солидарности».

В Польше будут готовы принять всех пострадавших в ходе массовых протестов, а также лишившихся работы из-за несогласия с итогами выборов.

«Мы открыли белорусам наши сердца, сегодня мы хотим также открыть для них свои границы… Мы хотим показать себе и всей Европе, что Белоруссия может рассчитывать на солидарность Польши», — заявил Моравецкий.

Акции протеста в Белоруссии проходят уже пятый день. Люди недовольны результатами голосования на президентских выборах. ЦИК насчитал Александру Лукашенко более 80%, а его сопернице от оппозиции Светлане Тихановской — только 10%, хотя очевидцы сообщали о нарушениях и фальсификациях во время выборов.