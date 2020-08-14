По мнению Кивы, в Украине через десять дней начнется госпереворот

Одиозный Илья Кива заявил, выступая в эфире телеканала, что Петр Порошенко финансирует националистические группы, и готовит их к маршу на День независимости. По словам народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», этот марш в итоге должен перерасти в противостояние с действующей властью, но это еще не все.

Кива предупредил, что закончиться все может государственным переворотом. В частности, Порошенко предпримет попытку захвата нескольких административных зданий, в том числе, и Офиса президента. После этого он потребует проведения внеочередных выборов — как парламентских, так и президентских.

Народный депутат подчеркнул, что для этого готовят специальную команду. Там собрали людей, у которых уже есть опыт свержения действующей власти, и имеется соответствующее желание. Не стоит забывать, что избирательный штаб «Европейской солидарности» сейчас возглавляет Александр Турчинов — человек, финансировавший не один переворот, но в итоге всегда выходивший сухим из воды. Также Кива утверждает, что на финансирование «Национального корпуса» выделено несколько миллионов долларов, и к этим людям уже присоединился Дмитрий Ярош.