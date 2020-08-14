«Несколько взрывов» — ученые показали разрушающуюся звезду

Снимки с «Хаббла» показали, как большое скопление материи покинуло видимую поверхность звезды и начало двигаться через ее атмосферу. Изначально это облако было от двух до четырех раз ярче звезды, но примерно через месяц южное полушарие Бетельгейзе потемнело. Вероятно, это было связано с выбросом материи. Андреа Дюпре, заместитель директора Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США).

Бетельгейзе является одной из самых больших и ярких звезд на небе. Она располагается в созвездии Ориона. Ее размер и масса в 15-25 раз превышают солнечную. Из-за этого, а также небольшого расстояния до Земли Бетельгейзе можно легко увидеть невооруженным глазом.

Для сравнения: если бы Бетельгейзе находилась в центре Солнечной системы, ее внешние слои достигали бы орбит Марса или Юпитера.

Фото: NASA/STEREO/HI

При этом ученые утверждают, что данная звезда в настоящее время находится на последнем этапе эволюции. Она почти полностью исчерпала свои запасы водорода, расширилась и начала сбрасывать вещество внешних оболочек в космос.

На этой стадии звезды резко расширяются и начинают сбрасывать вещество внешних оболочек в открытый космос. Из-за этого в космосе появляется огромное количество пыли и формируются яркие газопылевые туманности.

По предварительным подсчетам, Бетельгейзе превратится в сверхновую в ближайшие несколько тысяч лет. Гигантский взрыв жители Земли смогут наблюдать даже днем.