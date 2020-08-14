Министр финансов Украины посчитал сколько дополнительно денег получит бюджет от увеличения минималки

Благодаря увеличению минимальной зарплаты в 2020 году около 1,7 млрд грн дополнительно получит Пенсионный фонд и еще 1,2 млрд грн налога на доходы физлиц распределятся между местными бюджетами и госбюджетом.

Об этом в интервью заявил министр финансов Сергей Марченко.

«В этом году повышение минимальной зарплаты состоится в рамках 300 грн — с 4723 грн до 5000 грн., что дает возможность улучшить жизнь граждан, получающих минимальную зарплату, увеличит поступления в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ) в Пенсионный фонд», — отметил министр.

По его словам, бизнес, который легально платит официальную зарплату намного выше минимальной, никаких изменений не почувствует.

«А компании, которые платят налоги только с 4723 грн минимальной зарплаты, а остальное выдают в конвертах, скорее всего, и выражают недовольство. Должен быть нормальный диалог общества, бизнеса и государства», — добавил Марченко.