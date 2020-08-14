МИД Белоруссии заявил о готовности к переговорам с Западом

Белоруссия готова обсуждать с зарубежными партнёрами выборы и сложившуюся после них ситуацию в стране.Об этом, как сообщает БелТА, министр иностранных дела Белоруссии Владимир Макей заявил в ходе телефонного разговора с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Переговоры состоялись на фоне усиливающихся призывов европейских лидеров к введению санкций против Белоруссии за жесткое подавление протестов после выборов, результаты которых Запад отказался признавать.

О необходимости санкций в пятницу заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто пренебрег демократическими ценностями или нарушил права человека в Белоруссии», — написала она в Twitter в преддверии экстренной встречи министров иностранных дел ЕС.

Она добавила, что встреча, где будет обсуждаться возможность санкций, «продемонстрирует нашу твердую поддержку прав народа Белоруссии на основные свободы и демократию».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что «потрясена» насилием в Белоруссии и призвала обсудить санкции.

Идею поддержал глава МИД Австрии Александр Шалленберг. Санкции должны быть направлены против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении протестующих, произвольные задержания и интернет-блокаду, сказал Шалленберг в интервью радиостанции ORF.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал повторно провести президентские выборы в присутствии иностранных наблюдателей.

Польша готовится к наплыву беженцев из Белоруссии, заявил замминистра иностранных дел Марцин Пшидач.

«Нужно подумать о поддержке людей, которым нужно быстро пересечь границу, но мы должны быть ответственными перед нашими европейскими партнерами, то есть Шенгенской границей», — добавил он.