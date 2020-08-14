МИД Белоруссии заявил о готовности к переговорам с Западом

Переговоры состоялись на фоне усиливающихся призывов европейских лидеров к введению санкций против Белоруссии за жесткое подавление протестов после выборов, результаты которых Запад отказался признавать.
О необходимости санкций в пятницу заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто пренебрег демократическими ценностями или нарушил права человека в Белоруссии», — написала она в Twitter в преддверии экстренной встречи министров иностранных дел ЕС.
Она добавила, что встреча, где будет обсуждаться возможность санкций, «продемонстрирует нашу твердую поддержку прав народа Белоруссии на основные свободы и демократию».
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что «потрясена» насилием в Белоруссии и призвала обсудить санкции.
Идею поддержал глава МИД Австрии Александр Шалленберг. Санкции должны быть направлены против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении протестующих, произвольные задержания и интернет-блокаду, сказал Шалленберг в интервью радиостанции ORF.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал повторно провести президентские выборы в присутствии иностранных наблюдателей.
Польша готовится к наплыву беженцев из Белоруссии, заявил замминистра иностранных дел Марцин Пшидач.
«Нужно подумать о поддержке людей, которым нужно быстро пересечь границу, но мы должны быть ответственными перед нашими европейскими партнерами, то есть Шенгенской границей», — добавил он.
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