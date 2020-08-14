Майли Сайрус призналась, как лишилась девственности

27-летняя Майли Сайрус и 30-летний Лиам Хемсворт развелись ровно год назад, но все равно продолжают довольно часто вспоминать друг друга в беседах с журналистами. Недавно ностальгии в очередной раз предалась Майли. Во время записи подкаста Barstool Call Her Daddy певица вспомнила, что бывший муж стал тем человеком, с которым она потеряла девственность, — это случилось почти за 10 лет до их свадьбы.

У меня не было этого с мужчинами, пока мне не исполнилось 16 лет, но в итоге я вышла замуж за этого парня,

— рассказала Сайрус.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Майли как раз было 16 на съемках мелодрамы «Последняя песня», где она и познакомилась с Лиамом. Вскоре после этого они начали встречаться и были вместе долгих 10 лет, периодически расставаясь и сходясь вновь. В декабре 2019 года влюбленные тайно поженились, однако их брак продлился всего 7 месяцев. Поговаривали, что основной причиной разрыва пары стал новый роман Сайрус с девушкой по имени Кейтлин Картер.

Кстати, во время записи подкаста Майли также уточнила, что до встречи с Лиамом у нее уже были сексуальные контакты, и упомянула об интимных отношениях с двумя девушками. Ранее в своих интервью Сайрус неоднократно называла себя квиром (эти люди не поддерживают деление на традиционные взаимоисключающие категории гендера и сексуальности) и признавалась, что ее одинаково сильно влечет как к мужчинам, так и к женщинам.

Напомним, что сегодня также стало известно о расставании Майли Сайрус с 23-летним бойфрендом Коди Симпсоном. Их роман начался всего через пару месяцев после развода с Хемсвортом и продлился 10 месяцев. О причинах разрыва окружение звезды умалчивает, однако известно, что молодые люди смогли остаться в теплых дружеских отношениях. Бывший муж Сайрус при этом сейчас счастлив в новых отношениях с моделью Габриэллой Брукс.