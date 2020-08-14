Кинокритики назвали 100 лучших сиквелов, которые не хуже предыдущих фильмов

Авторитетный портал Rotten Tomatoes опубликовал список с лучшими сиквелами в истории кинематографа. Всего в рейтинг попало 100 фильмов.

Обычно следующие части какой-либо картины получаются не очень удачными, но экспертам сайта удалось определить лучшие продолжения известных фильмов. Поверь, выбор кинокритиков сильно удивит тебя!

Первое место занял фильм 2017 года «Приключения Паддингтона 2» («Paddington 2»). По мнению специалистов, эта кинолента получилась очень милой, доброй и не уступает первой части по сюжету.

Вторая позиция неожиданно досталась мультфильму 1999 года «История игрушек 2» («Toy Story 2»). Кстати, это не единственная часть франшизы, которая попала в рейтинг. Вот что значит качество от Pixar.

ТОП-10 лучших сиквелов известных фильмов:

«Приключения Паддингтона 2» («Paddington 2»);

«История игрушек 2» («Toy Story 2»);

«Три цвета: Красный» («Trois Couleurs: Rouge»);

«Голдфингер» («Goldfinger»);

«История игрушек 3» («Toy Story 3»);

«Перед полуночью» («Before Midnight»);

«Крестный отец 2» («The Godfather Part II»);

«Невеста Франкенштейна» («The Bride of Frankenstein»);

«История игрушек 4» («Toy Story 4»);

«Миссия невыполнима: Последствия» («Mission: Impossible — Fallout»).