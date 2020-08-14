В КГБ Беларуси неожиданно «нашли» украинский след в организации протестов

В эфире белорусского телеканала вышел сюжет, в котором журналисты рассказали о задержании Юрия Воскресенского. Задержанного называют организатором протестных акций в одном из районов столицы Беларуси.

Кроме того, Воскресенский еще и был одним из координаторов штаба оппозиционного политика Виктора Бабарико. В какой-то момент он якобы осознал, что его используют, и сам пришел с раскаянием в Комитет госбезопасности Республики Беларусь. Воскресенский, в частности, рассказал, что 12 августа он понял — массовые акции протеста в стране постепенно превращаются в неуправляемый тотальный хаос.

Также задержанный заявил, что понял еще одну важную вещь — якобы его вслепую использовали «московские кукловоды». С этим заявлением несколько контрастирует один из предметов, найденный у него при обыске. В частности, правоохранители нашли у Воскресенского кошелек с тисненной надписью «СБУ» и эмблемой украинской спецслужбы, внутри которого был портрет Степана Бандеры. Пока сложно сказать, как можно связать воедино руководителя УПА и «московских кукловодов», однако в КГБ РБ, по всей видимости, что-нибудь придумают.

Удивительно,что на этот раз обошлось без визитки «Правого сектора».