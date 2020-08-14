Как выгодно играть в азартные игры на карантине: раскрываем секреты гемблеров

Азартные игры на карантине — это отличный способ весело и интересно провести время. Если вы тоже хотите поиграть в слоты или испытать удачу в рулетку, но не можете тратить много денег на ставки, читайте нашу статью. В ней мы раскроем секреты гемблеров, как сэкономить.

Используйте промокоды

Каждый уважающий себя оператор предлагает своим клиентам бонусы по промокодам. Например, есть Melbet промокоды, которые гарантируют бесплатные ставки, увеличение депозита и другие приятные подарки.

Промокод представляет собой уникальную комбинацию из букв и цифр. Ее необходимо ввести в специальное поле во время регистрации на сайте оператора или при пополнении игрового счета. После этого будет зачислен бонус.

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Стоит отметить, что бонусы в большинстве случаев необходимо отыграть — прокрутить определенное количество раз, которое указано в вейджере. Только после этого его можно будет вывести со счета.

Играйте в демо-режиме

Если игра в азартные игры — это не погоня за наживой, а способ хорошо провести время, то можно открыть демо-режим. Он имеет такой же функционал, как и полная версия игры. Но делать ставки на реальные деньги в нем нельзя, что делает невозможным получение выигрыша.

Еще одна особенность — это ограниченное время сессии. Поэтому при бесплатной игре придется часто менять слоты.

Проявляйте активность на сайте

Операторы азартных игр очень трепетно относятся к игрокам, которые ведут активную игру на сайте. Специально для них была разработана программа лояльности. Она, как правило, многоступенчатая. Поднимаясь выше, игрок получает больше бонусов и другие подарки.

Используйте рекомендованную платежную систему

К азартным сайтам подключено сразу несколько платежных систем для ввода и вывода средств с игрового счета. Часто на сайте можно заметить, что оператор рекомендует пользоваться определенным сервисом. Чтобы простимулировать игроков, он предлагает бонусы.

Это очень выгодное предложение. Комиссия платежных систем на финансовые операции составляет около 3%. Бонусы помогут частично покрыть ее.

Придерживайтесь игровой стратегии

Играть наобум, полагаясь исключительно на собственную удачу и интуицию, не стоит. В основе многих азартных игр лежат математические формулы и стратегии, которые можно просчитать.

В интернете в свободном доступе находится большое количество игровых стратегий. Важно не только овладеть ими в совершенстве, но и понимать, когда их стоит применять, а когда нет.

Чтобы не остаться без банкролла, игровую стратегию можно отработать на практике в демо-версии игры. В таком режиме ставки делаются не на реальные деньги, а на виртуальные фишки.

Не поддавайтесь эмоциям

В пылу азарта можно незаметно спустить все деньги. Поэтому очень важно научиться контролировать свои эмоции. Опытные игроки советуют брать небольшие перерывы между играми для того, чтобы немного «остыть», ясно и рационально обдумать ход игры, разработать дальнейшую стратегию. Только дисциплинированные и психически уравновешенные гемблеры всегда остаются в плюсе, поскольку никогда понапрасну не рискуют.

Правильно управляйте финансами

Новички в попытке быстро разбогатеть делают крупные ставки. Такой необдуманный шаг часто приводит к финансовым потерям и разочарованию. Поэтому каждый игрок должен научиться грамотно распоряжаться своим банкроллом.

Один из методов – установить ограничительный лимит. Когда сумма проигрыша достигнет критического значения, необходимо прекратить игру, даже если кажется что вот-вот повезет.

Выберите подходящее азартное развлечение

Каждая азартная игра имеет свои правила, тонкости и нюансы. Нужно изучить их, чтобы понять, какое из развлечений подходит конкретно вам. Профессиональные гемблеры советуют начинать со слот-машин. Они не только легкие в освоении, но и довольно прибыльные. Отдача некоторых из них составляет целых 98%. Тем, кто обладает математическим складом ума, можно попробовать себя в покере или в рулетке.