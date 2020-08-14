Из минского изолятора стали выпускать задержанных во время протестов

Граждане Белоруссии требуют честных выборов и отставки Александра Лукашенко с поста президента. Милиция действует жестоко: арестовано почти 6 тысяч человек, сотни пострадали, двое протестующих погибли.

Один из узников изолятора на улице Окрестина в Минске написал об пережитом ужасе.

«Мы попали туда в ночь на 10 августа. Первые два дня нас кормили по кусочку хлеба в день на двоих. Когда приехали, нас почти не били, но отношение свинское. Не считают за людей. Жили в камерах по 30-40 человек. По ночам постоянно будили, чтобы составить списки тех, кто проживает в камере. Спали на полу, потому что места на койках не хватало.

Тех, кого привезли в ночь на 11-е, жестоко избивали. Я находился на третьем этаже, но слышал удары дубин, крики людей и даже хруст костей. Людей избивали на улице возле забора. Родным отказывались сообщать, где мы. Людей привозили просто так. Например, я сидел в камере с парнем, который работает на Зыбицкой барменом – так его забрали прямо с барной стойки в рабочее время. Лично меня ударили два раза дубинкой: когда выходил из автозака и второй раз, когда забегал в здание ИВС. Некоторых ребят заставляли стоять на улице лицом к забору почти сутки.

Одному парню стало плохо – проблемы с сердцем, видимо, из-за того, что в камере было слишком много людей, душно, а окно было чуть приоткрыто, то есть кислорода почти не поступало. Его вывели в коридор и пристегнули наручниками к батарее.

Все протоколы были составлены почти одинаково, одно и тоже время и одно и то же место [задержания]. Постоянные крики, оскорбления «животные, мрази, твари» и все в таком духе. Правда, было несколько нормальных охранников, которые старались идти на встречу,но таких было буквально два или три человека. Остальные ругались матом, обращались как с животными, а не как с людьми.

Из камер не выпускали. Я узнавал: по закону в ИВС можно находится не больше суток. Мы там находились около пяти. Тех, кого привезли в ночь на 12-е, тоже жестоко избивали, писали на лбах, на затылках, на спинах номера, рвали одежду. Был 21-летний парень, который приехал узнать, там ли сидит его шурин, но вместо ответа получил срок в 15 суток».

После «примирительных» заявлений главы МВД и спикера Сената Беларуси из минского изолятора временного содержания на улице Окрестина стали массово отпускать людей, задержанных за последние дни во время акций протеста.