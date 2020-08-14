Исторический момент для Израиля — арабский мир готов идти навстречу

В совместном заявлении, подписанном Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и кронпринцем Абу-Даби Мохаммедом бин-Зайедом, выражается надежда, что этот исторический прорыв будет способствовать миру на Ближнем Востоке.

Как результат Израиль замораживает планы по аннексии территорий на Западном берегу Иордана, говорится в заявлении.

«Огромный прорыв! Историческое мирное соглашение между двумя нашими великими друзьями Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами!» — написал в «Твиттере» президент Трамп.

До этого момента ни у одной из стран Персидского залива не было дипломатических отношений с Израилем, хотя некоторые из них устанавливали неофициальные дипломатические каналы.

Тем не менее, общее беспокойство из-за нарастающего влияния Ирана в регионе подтолкнуло арабские страны к неофициальным контактам с еврейским государством.

В ответ на заявление Дональда Трампа Биньямин Нетаньяху написал в своем «Твиттере»: «Исторический день».

Посол ОАЭ в Соединенных Штатах Юсеф Аль-Отейба заявил, что это соглашение знаменует собой победу для дипломатии и для всего региона.

Со времени провозглашения Государства Израиль в 1948 году и последовавшей за этим череды военных конфликтов с арабскими странами это всего лишь третье арабо-израильское мирное соглашение. Договор с Египтом был подписан в 1979 году, а с Иорданией — в 1994-м.