Исторический момент для Израиля — арабский мир готов идти навстречу

В совместном заявлении, подписанном Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и кронпринцем Абу-Даби Мохаммедом бин-Зайедом, выражается надежда, что этот исторический прорыв будет способствовать миру на Ближнем Востоке.
Как результат Израиль замораживает планы по аннексии территорий на Западном берегу Иордана, говорится в заявлении.
«Огромный прорыв! Историческое мирное соглашение между двумя нашими великими друзьями Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами!» — написал в «Твиттере» президент Трамп.
До этого момента ни у одной из стран Персидского залива не было дипломатических отношений с Израилем, хотя некоторые из них устанавливали неофициальные дипломатические каналы.
Тем не менее, общее беспокойство из-за нарастающего влияния Ирана в регионе подтолкнуло арабские страны к неофициальным контактам с еврейским государством.
В ответ на заявление Дональда Трампа Биньямин Нетаньяху написал в своем «Твиттере»: «Исторический день».
Посол ОАЭ в Соединенных Штатах Юсеф Аль-Отейба заявил, что это соглашение знаменует собой победу для дипломатии и для всего региона.
Со времени провозглашения Государства Израиль в 1948 году и последовавшей за этим череды военных конфликтов с арабскими странами это всего лишь третье арабо-израильское мирное соглашение. Договор с Египтом был подписан в 1979 году, а с Иорданией — в 1994-м.
Согласно совместному коммюнике, ОАЭ и Израиль присоединятся к американской инициативе «Стратегический план для Ближнего Востока».
Установление полноценных дипломатических отношений, взаимное открытие посольств и нормализация торговых связей между Израилем и ОАЭ — это выдающийся дипломатический шаг вперед. Но он неизбежно вызывает вопросы. Будет ли реализован полный потенциал этих соглашений? Последуют ли по тому же пути другие страны Персидского залива?
Важно также отметить, чего в этих договоренностях нет. Они далеки от всеобъемлющего плана мирного урегулирования и решения палестинского вопроса, о котором давно говорит президент Трамп. Однако в краткосрочной перспективе они идут на пользу всем.
В целом же это соглашение может оказаться как более, так и менее важным, чем кажется на первый взгляд. И с точки зрения палестинцев, трудно представить, что эти новости принесут им что-то кроме дальнейшей фрустрации — они почувствуют, что их снова оттеснили в сторону.
Пока не ясно, где именно будет открыто посольство ОАЭ в Израиле. Большинство посольств находятся в Тель-Авиве, но некоторые страны, в том числе и США, перенесли свое посольство в Иерусалим.
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