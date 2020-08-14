25 августа парламент Украины рассмотрит проект закона о повышении минимальной заработной платы

Глава государства Владимир Зеленский обратился с призывом к спикеру Верховной Рады Дмитрия Разумкова о проведении внеочередного заседания высшего законодательного органа страны 25 числа текущего года. В ходе него депутаты должны рассмотреть проект закона главы государства по повышению уровня минимальной зарплаты. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Президент обратился к председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости Украины, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

6 августа президент внес в парламент законопроект о повышении минимальной зарплаты. При этом текст закона был обнародован на следующий день: проект предлагает увеличить минимальную зарплату на 5,86% до 5000 гривен с 1 сентября. Следует отметить, что в соответствии с ранее распространенному макропрогнозу Кабинета министров, в 2022 году минимальная зарплата вырастет до 6 700 гривен, в 2023 году — до 7 176 гривен.