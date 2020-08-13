Жажда власти у Лукашенко оказалась сильнее здравого рассудка

На своей Facebook-странице профессор Киево-Могилянской академии Владимир Паниоттто написал, что в соседней Беларуси власти намеренно сфальсифицировали результаты президентских выборов. Со слов политолога, в Беларуси уже в течение продолжительного времени действует закон, который запрещает проведение экзит-полов незарегистрированным организациям.

Тем не менее, за 5 недель до выборов, 29 июня, в стране был принят новый закон, который запрещает проводить не только экзит-полы, но и любые политические и электоральные исследование незарегистрированным центрам.

С точки зрения Паниотто ,это было сделано так как Лукашенко отлично знал свой рейтинг накануне голосования и понимал, что он не выиграет.

«Я считаю, что если бы рейтинг Лукашенко превышал 50%, он был бы заинтересован в том, чтобы известные центры это показали и легитимизировали бы выборы, тогда не было бы и противостояния с народом. Таким образом, судя по всему, его рейтинг был либо намного ниже 50% либо близок к 50%. В любом случае ясно, что он не мог быть существенно выше 50% и уж точно не 80%, иначе Лукашенко был бы заинтересован в проведении экзит-полов и опросов. Это дает все основания считать, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы», — отмечает социолог.