В продажу поступит прозрачный телевизор Компания Xiaomi разработала интерьерный телевизор Mi TV LUX Transparent Edition с практически полностью прозрачным OLED-экраном. В выключенном состоянии, по заявлениям разработчиков, он становится практически полностью незаметным. Следует отметить, что технически Mi TV LUX Transparent Edition нельзя назвать первым в мире телевизором с прозрачным экраном. Корейская Samsung опередила Xiaomi, показав концепт такого ТВ еще в 2016 г., а год спустя то же сделала компания LG Новинка оснащена крупным 55-дюймовым прозрачным OLED-экраном толщиной 5,7 мм, который, как полагает ресурс Engadget, основан на той же прозрачной панели, что и LG 55EW5TF-A, потому как обладает такой же диагональю, и такой же частотой обновления 120 Гц. Экран обеспечивает глубину цвета 10 бит, охват в пределах 93 % цветовой гаммы DCI-P3 с поддержкой отображения 1,07 млрд оттенков цвета и временем отклика 1 мс. Статическая контрастность экрана составляет 150 000:1. Телевизор имеет функцию Always On Display, благодаря которой необходимая информация отображается на экране при выключенном агрегате. «Сердцем» телевизора является чипсет MediaTek 9650, используемый в новейших моделях Smart TV. Телевизор поддерживает технологию компенсации движения MEMC. Высокое качество звука обеспечивает технология объёмного звучания Dolby Atmos. Для управления устройством используется интерфейс MIUI for TV. Компания выпустила ранее версию телевизора Mi TV Lux с 65-дюймовым экраном, но без прозрачной панели. Mi TV Lux OLED Transparent Edition позиционируется компанией как первый в мире телевизор с прозрачным экраном, поступивший в массовое производство. Устройство появится в продаже в Китае 16 августа по цене 49 999 юаней (около 7200 долларов). О возможности его реализации за пределами Поднебесной пока ничего не известно.

