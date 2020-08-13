В правительстве Крыма решили научиться вызывать дождь

Засуха, накрывшая Крым в этом году, заставляет подконтрольные России местные власти искать новые способы решения проблемы водоснабжения полуострова. Для оперативного решения проблемы главной их задачей является наполнение пересохших водохранилищ. Сделать это в российском правительстве Крыма хотят с помощью создания искусственных осадков. Экспериментальные работы могут начаться уже в этом году.

Ситуация с водоснабжением Крыма приобретает все большие масштабы. У крымчан высыхают колодцы, одни неделями сидят без воды, а у других из кранов течет мутная жидкость. Поселок Мирный под Симферополем из-за отсутствия воды недавно оказался в режиме чрезвычайной ситуации.

В таком же положении рискует оказаться и Симферополь, где ниже критической отметки обмелело водохранилище, питающее город. Чтобы напоить Симферополь, чиновники с помощью российских военных выкачивают последнюю воду из Тайганского водохранилища в Белогорском районе, лишая влаги местные объекты и население.