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В Британии составили рейтинг романтических комедий

Популярное британское издание  представило рейтинг лучших романтических комедий всех времен.

Первое место занял фильм «Когда Гарри встретил Салли» с Билли Кристаллом и Мэг Райан в главных ролях. Издание отмечает, что картина положила начало массовому производству романтических комедий в 1990-х годах, а также изобрела жанровые клише, которые позже заимствовали другие фильмы.

Второе место досталось ленте «Вам письмо» 1998 года, в которой также приняла участие Мэг Райан. Как пишет издание, работа в этой картине еще раз показала, что актриса является одной из главных звезд жанра. Третью строчку занял фильм Вуди Алена «Энни Холл» с Дайаном Китоном. Авторы заметки назвали фильм шедевром.

В десятку лидеров также вошли «Филадельфийская история», «Скажи что-нибудь», «День сурка», «Ноттинг-Хилл», «Свадьба лучшего друга», «Квартира» и «10 причин моей ненависти».

13 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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