Ученые установили связь между возрастными изменениями и уровнем железа в крови

Специалисты Эдинбургского университета провели масштабное исследование, во время которого изучили данные почти 2 миллионов человек, из которых около 60 тысяч смогли дожить до очень преклонного возраста. Исследователи предположили, что продолжительность жизни связана с уровнем железа в крови.

У всех долгожителей они обнаружили гены, регулирующее уровень железа. Ученые не сомневаются в том, что в будущем удастся создать препарат, который сможет регулировать эти процессы. «Нас очень взволновали полученные данные, так как они очень четко свидетельствуют о том, что высокий уровень железа в крови снижает продолжительность здоровой жизни», — объясняли специалисты. По их словам, контроль над уровнем железа может помочь предотвратить все возрастные изменения.

Они уверены, что понимание о метаболических процессах в организме позволит сделать много научных открытий. Ученые указали на то, что большое количество железа содержится в красном мясе, и отказ от этого продукта может помочь предотвратить не только быстрое старение, но и развитие многих опасных заболеваний.