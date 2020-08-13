У Михаила Ефремова случился инсульт

Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в смертельном ДТП, перенес инсульт. Информацию об этом подтвердил его адвокат, передает Telegram-канал РБК.
Отмечается, что артист находится в состоянии средней тяжести. Ранее сообщалось, что Ефремов не числится в базе данных Боткинской больницы, куда его увезли 11 августа из Пресненского суда. Артисту стало плохо, он потерял сознание.
Сообщалось, что он попал в реанимацию, врачи заподозрили у него инсульт.
Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.
Артист, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, не пострадал.
К Ефремову как к человеку у меня претензий нет НО вот когда любой попадает в халепу у него сразу возникают разного рода БОЛЯЧКИ чтобы уникнуть наказания..И ещё . Существует адвокатская МАФИЯ которая сразу присасывается к клиенту чтобы с него поиметь как можно БАБЛА./ из расследования Караулова /..