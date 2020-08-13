«  
  »

У Михаила Ефремова случился инсульт

Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в смертельном ДТП, перенес инсульт. Информацию об этом подтвердил его адвокат, передает Telegram-канал РБК.

Отмечается, что артист находится в состоянии средней тяжести. Ранее сообщалось, что Ефремов не числится в базе данных Боткинской больницы, куда его увезли 11 августа из Пресненского суда. Артисту стало плохо, он потерял сознание.

Сообщалось, что он попал в реанимацию, врачи заподозрили у него инсульт.

Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.

Артист, находившийся в состоянии  сильного алкогольного опьянения, не пострадал.

 

13 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

1 comment to У Михаила Ефремова случился инсульт

  • Анатолий
    13.08.2020 at 12:36 · Reply

    К Ефремову как к человеку у меня претензий нет НО вот когда любой попадает в халепу у него сразу возникают разного рода БОЛЯЧКИ чтобы уникнуть наказания..И ещё . Существует адвокатская МАФИЯ которая сразу присасывается к клиенту чтобы с него поиметь как можно БАБЛА./ из расследования Караулова /..

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  