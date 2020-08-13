У Михаила Ефремова случился инсульт

Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в смертельном ДТП, перенес инсульт. Информацию об этом подтвердил его адвокат, передает Telegram-канал РБК.

Отмечается, что артист находится в состоянии средней тяжести. Ранее сообщалось, что Ефремов не числится в базе данных Боткинской больницы, куда его увезли 11 августа из Пресненского суда. Артисту стало плохо, он потерял сознание.

Сообщалось, что он попал в реанимацию, врачи заподозрили у него инсульт.

Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.

Артист, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, не пострадал.