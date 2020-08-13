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У избитой мужем Легкоступовой начались осложнения

У певицы Валентины Легкоступовой, которая попала в больницу с травмами головы, начались осложнения.

Отмечается, что осложнения начались после перенесенной операции на головном мозге. Газета отмечает, что врачи предупредили родственников артистки о том, что прогнозы по состоянию ее здоровья не утешительные.

Ранее стало известно, что Валентина Легкоступова попала в больницу с травмами головы. По данным прессы, артистка оказалась в наркологической клинике с гематомами по всему телу. Сообщалось также, что полиция задержала мужа певицы Юрия Фирсова, которого подозревают в нанесении травм.

13 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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