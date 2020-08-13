У адвоката Фонда памяти Дятлова есть своя версия гибели туристов на перевале

Адвокат Фонда памяти Дятлова Евгений Черноусов опроверг официальную версию гибели туристов, озвученную Генеральной прокуратурой РФ.

По его мнению, участники тургруппы под руководством Игоря Дятлова погибли из-за взорвавшегося летательного аппарата. Адвокат настаивает на версии, что смерть туристов наступила в результате острого отравления остатками топлива после авиакатастрофы.

По данным Черноусова, специалисты, которые вели расследование, склонялись именно к этой версии. Адвокат считает, что туристы ощутили действие отравляющего вещества, разрезали палатку и выбежали на воздух в попытке спастись.

Таким образом, Евгений Черноусов выразил решительное несогласие с официальной позицией Генпрокуратуры, которая ранее заявила, что причиной трагедии стал сход лавины.

Некоторые эксперты опровергли мистические теории смерти группы туристов на Северном Урале в 1959 году. За прошедшие годы причиной трагедии называли погодные аномалии, тайную деятельность руководителя группы Игоря Дятлова, зачистку КГБ, НЛО и другие мистические версии.

Одной из самых необычных теорий была версия, что с группой Дятлова расправились сбежавшие заключенные. Якобы зэки убили туристов, чтобы замести следы.

Напомним, печально известный перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя тургруппы, которая планировала совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала.