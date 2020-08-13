Трансгендерная актриса впервые появилась на обложке модного журнала

Трансгендерная актриса сериала «Эйфория» и модель Хантер Шафер (Hunter Schafer) впервые попала на обложку модного журнала Allure. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных портретов 20-летняя знаменитость сфотографировали с убранными волосами и ярким макияжем. При этом голову, шею и плечо модели покрывают детали футуристичной шляпы. На другом кадре Шафер запечатлели в наряде оливкового цвета, состоящем из рубашки с объемными рукавами и шелковых брюк.

«Очень рада попасть на обложку сентябрьского выпуска Allure», — подписала пост ЛГБТ-активистка, упомянув, что она стала новым амбассадором косметического бренда Shiseido. Публикация набрала 505 тысяч лайков.

Автором съемки выступила берлинский фэшн-фотограф Дэниелла Миденж (Daniella Midenge), которая неоднократно сотрудничала с такими изданиями, как GQ, Marie Claire, Elle, Grazia и Numero.