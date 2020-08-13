Тирания Лукашенко может быть выгодной Путину

Популярный российский социолог, оппозиционный политик Игорь Эйдман пишет на своей странице в Facebook, может кто-то этого еще не понимает, но в Беларуси сейчас борются три силы, имеющие совершенно разные цели.

Социолог отмечает, первая сила – Александр Лукашенко, стремящийся любой ценой сохранить власть для себя и своего наследничка-сынка. Вторая сила – белорусское общество, пытающееся скинуть диктатора, чтобы сделать свою страну европейской. Третья сила – Владимир Путин, заинтересованный в том, чтобы сохранить действующего президента Лукашенко у власти, максимально ослабив и изолировав его.

Путин прекрасно понимает, что такого полупридавленного, одинокого белорусского диктатора, от которого еще больше отвернется Запад, можно будет заставить пойти на аншлюс Беларуси в Россию, а именно это – истинная цель Путина. Поэтому только убрав Лукашенко, Беларусь сможет отстоять свою независимость. Другого пути просто не существует. Чем раньше сами белорусы это поймут, тем лучше для них же и для их будущего в суверенном государстве.