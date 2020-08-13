Представители IТ-отрасли Беларуси выступили с открытым письмом к власти

Более 300 основателей, руководителей и сотрудников IT-компаний из Белоруссии подписали открытое письмо: они призвали остановить насилие против граждан страны.

Представители IT-отрасли отметили, что в последние месяцы они наблюдают «раскручивание спирали насилия».

«Мы предполагаем, что выборы президента Республики Беларусь были сфальсифицированы. Задержаны и осуждены тысячи людей. Мирные акции протеста разгоняются с неадекватным применением силы. Обычных людей задерживают без всякого повода, избивают и арестовывают», — пишут авторы письма.

Работать в таких условиях крайне тяжело, подчеркивают специалисты, в частности, из-за отключения доступа к интернету.

В письме сотрудники IT-компаний потребовали от властей:

-Остановить насилие в отношении мирных граждан.

— Освободить всех политзаключенных и задержанных.

— Провести новые прозрачные выборы президента страны.

— Обеспечить граждан свободным доступом к информации.

Если власти проигнорируют требования, в ближайшее время может начаться массовый отток специалистов за рубеж, считают авторы письма. По их мнению, все достижения в сфере высоких технологий могут исчезнуть в короткий срок, поскольку в стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать.

«Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости», — заявили представители IT-компаний.