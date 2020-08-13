Появился новый вариант названия третьего «Человека-паука»

Видимо, студия Marvel перебирает все возможные подзаголовки со словом «home» («домой»).

Напомним, очередная перезагрузка франшизы о Питере Паркере стартовала фильмом «Человек-паук: Возвращение домой», а продолжилось сиквелом под названием «Человек-паук: Вдали от дома». Затем, на этапе разработки триквела, прошел слух, будто третья часть выйдет под заглавием «Человек-паук: Хоум-ран».

Теперь же инсайдер Чарльз Мерфи на своем сайте Murphy’s Multiverse утверждает, что новое приключение Паркера озаглавлено «Spider-Man: Homesick» («Человек-паук: Тоска по дому»). И добавляет, что в Атланте уже якобы начали возводить декорации для съемок.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса релиз триквела был перенесен с 16 июля 2021 на 5 ноября 2021.