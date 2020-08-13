После заявления Притулы расстановка сил на предвыборной гонке немного изменилась

Анатолий Октисюк, комментируя журналистам решение Сергея Притулы выставить свою кандидатуру на выборах мэра Киева, заявил, что это может спутать карты многим. По мнению политического эксперта, больше всего пострадает от этого Виталий Кличко.

Если представитель «Голоса» сможет отобрать у действующего мэра хотя бы 10 процентов голосов, то победа Кличко в первом туре уже не гарантирована. Вместе с тем Октисюк считает, что у Притулы шансы на этих выборах небольшие. Основная борьба за то, кто выйдет вместе с Кличко во второй тур развернется между Андреем Пальчевским и Ириной Верещук.

Причем шансы первого выглядят более предпочтительными. Ведь Пальчевский собирает электорат не только «Слуги народа», как Верещук, но и «Оппозиционной платформы — За жизнь». Кроме того, за него готовы голосовать и многие сторонники Анатолия Шария. При этом Притула вообще не претендует за пророссийски настроенный электорат столицы. Его избиратели — это киевляне, готовые голосовать за «Голос» или «Европейскую солидарность».