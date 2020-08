Фильмы, по которым можно изучать историю Украины Появился новый вариант названия третьего «Человека-паука» » Польша выдвинула на Оскар-2021 фильм о украинце Организаторы Оскар-2021 только начали принимать заявки от стран и составлять список лент, которые могут претендовать на победу. Польша стала первым государством, которое определилось с номинантом, и выдвинуло на престижную награду фильм об украинском мигранте. На Оскар-2021 Польша выдвинула комедийную драму Never Gonna Snow Again («Снега больше никогда не будет»). Автором ленты является режиссер Малгожата Шумовская, которая впервые получила шанс представить свою работу на рассмотрение экспертов престижной премии. По сюжету фильма, украинец иммигрирует в Польшу, где устраивается на работу массажистом. Постепенно он ближе знакомится со своими состоятельными клиентами и лечить их не только физически, но и психологически. Богачи не могут назвать себя счастливым людьми, а главный герой становится «гуру» для них, который утверждает, что счастье может быть в мелких вещах. Мировая премьера ленты Never Gonna Snow Again состоится уже в сентябре 2020 года в рамках Венецианского кинофестиваля. Сейчас авторы драмы не публиковали официальный трейлер, однако в сети появились первые кадры. Примечательно, что главную роль в картине исполнил актер Алек Утгофф, который ранее снимался в сериале «Очень странные дела». Мужчина родился в Киеве и после обучения в Великобритании начал там актерскую карьеру. Имя Олег он сменил на Алек. Сейчас на счету Алека Утгоффа немало популярных лент, где он сыграл второстепенные роли. В частности, «Турист», «Мордекай», «Джек Райан: Теория хаоса», «Дракула», «Чернобыль» и др. Впервые работу Алека Утгоффа выдвигают на Оскар.

