Опубликованы результаты соцопроса о политических партиях в Украине

Пять партий – «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность» «Батькивщина» и внепарламентская партия «Сила и честь» — преодолели бы 5%-ный барьер, если бы внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты совместного исследования центра «Socis» и Центра Разумкова, проведенного 21-28 июля 2020 года.

В частности, за «Слугу народа» проголосовали бы 25,5% опрошенных из числа тех, кто определился и пойдет на выборы, за «ОПЗЖ» – 18,3%, за «Евросолидарность» – 18,1%, за «Батькившину» – 10,4%. Кроме того, 6,5% определившихся намерены проголосовать за партию «Сила и честь», не представленную в нынешнем составе Верховной Рады.

Остальные партии не преодолели бы 5%-ный барьер. В частности, за Радикальную партию Олега Ляшко намерены проголосовать 2,8% определившихся, за Партию Шария – 2,5%, за партию «Голос» – 2,2%, за партию «Свобода» – 2%. От 1 до 2% набрали бы партии «Украинская стратегия Гройсмана», «Гражданская позиция», «Оппозиционный блок» и Партия Зеленых Украины.

При этом 11% из общего количества опрошенных заявили, что не брали бы участие в голосовании, а 12,7% затруднились с ответом.

На вопрос, какая политсила является реальной оппозицией в Украине, 30,2% опрошенных назвали «Евросолидарность», 27,4% — ОПЗЖ, 10,7% — «Батькивщину», 2,2% — «Голос». 3% назвали другие партии.

Полностью поддерживают идею досрочных выборов 22% опрошенных, скорее поддерживают – 20,4%, скорее не поддерживают – 20,2%, совершенно не поддерживают 26%.

Методом стандартизированного интервью «face-to-face» по месту жительства респондентов было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Результаты репрезентативны по возрасту, полу, типу поселения (город/село) и разделения страны на области.