Научно -исследовательский институт в России занимается модернизацией лопаты

Омский НИИ приборостроения получил патент на усовершенствованную лопату, которая позволит тратить меньше сил на работу.

Как сообщает портал «СуперОмск», Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала Омскому НИИ приборостроения патент на модернизированную лопату. Авторами изобретения указаны Яков Перцель и Михаил Агарков. Целью усовершенствования инструмента является снижение затрачиваемых на работу усилий по сравнению с традиционным вариантом лопаты.

«Указанная задача достигается за счёт того, что лопата содержит тулейку с ребром жёсткости в виде выдавленного элемента, полотно с режущей кромкой, состоящей из двух полуколец, а также края полотна имеют отбортовку в верхнюю сторону с увеличением от 0 до 10−12 миллиметров в верхней части, обеспечивающую удержание грунта и увеличивающую прочность полотна, а также вогнутости 20−25 миллиметров полотна, снижающие физические усилия при выкапывании почвы. Полотно имеет опорную поверхность для ноги, отбортованную в верхнюю сторону, а также два ребра жёсткости в виде выдавленных элементов», — указано в описании.

Таким образом, изобретение обеспечивает удержание грунта и увеличенную плотность полотна при минимальной толщине лопаты. Предлагаемая конструкция позволяет производить как копку грунта, так и его перемещение, то есть объединить функции традиционной копальной и совковой лопаты.

«Работает лопата следующим образом. При усилии рук на черенок и усилии ног на опорные элементы и благодаря уменьшенному до 10−12° углу наклона тулейки к полотну, имеющему заостренную режущую часть, характерную для копальных лопат, легко врезается в грунт, позволяя при этом поддеть его и удержать на лопате за счет боковых отбортовок и опорных элементов, а также вогнутости полотна и переместить на необходимое расстояние при небольших усилиях», — поясняют авторы изобретения.