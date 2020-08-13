На что пойти в кино: «В ожидании варваров», «Агент Ева» и «Думай, как собака»

Первые недели после карантина были довольно осторожными в плане кинопроката, но, кажется, мы все же приближаемся к череде громких премьер. По крайней мере, на этой неделе в прокат выходит сразу несколько фильмов с любимыми актерами – Джонни Деппом, Робертом Паттинсоном, Джессикой Честейн, Колином Фарреллом, Джоном Малковичем, Меган Фокс и другими.

В ожидании варваров

Режиссер: Сиро Герра

В ролях: Марк Райлэнс, Джонни Депп, Роберт Паттинсон, Гана Баярсайкан, Грета Скакки, Давид Денсик, Сэм Рид, Гарри Меллинг, Билл Милнер, Далхсурен Гурсэд

Небольшой городок на окраине империи ждет нападения племен из соседних пустынь, которые тут считают варварскими. Магистрат (Райлэнс), который управляет городком, встречает прибывшего из центра полковника Джолли (Депп). Тому поручили расследовать предстоящее нападение, а также проследить за безопасностью на границе. Полковник проводит серию жестоких допросов, после которых империя начинает сомневаться в верности Магистрата, в то время как встреча с женщиной из числа «варваров» толкает его на бунт.

Агент Ева

Режиссер: Тейт Тейлор

В ролях: Джессика Честейн, Колин Фаррелл, Джина Дэвис, Джон Малкович, Диана Сильверс, Йоан Гриффит, Коммон, Джоан Чэнь, Джесс Вейкслер

Ева – сотрудница таинственной организации, которая занимается устранением нежелательных людей. Она перемещается по миру и выполняет сверхсложные миссии, оперируя в одинаковой степени своими умом и красотой. Но одна из операций идет не по плану и это подталкивает Еву к решению выйти из игры. Но если бы все было так просто в ее работе. Один из руководителей девушки объявляет ее предательницей и открывает на нее охоту.

Думай, как собака

Режиссер: Джил Джангер

В ролях: Гэбриел Бейтман, Джош Дюамель, Меган Фокс, Мэдисон Хорчер, Хоу Минхао, Исаак Ванг, Диллон Альф, Билли Джонстон, Кунал Нэйэр, Джанет Монтгомери

12-летний вундеркинд Оливер, как и все подростки, немного стеснительный и неловкий. Поэтому предпочитает проводить время за учебой и исследованиями. Однажды во время эксперимента из-за сбоя парень начинает слышать мысли своего пса Генри. И мохнатый приятель оказывается весьма сообразительным. Генри помогает Оливеру решать разные его проблемы в школе, знакомиться с девочками и даже разобраться в отношениях с родителями.

О бесконечности

Режиссер: Рой Андерссон

В ролях: Мартин Сернер, Татьяна Делоне, Бенгт Бергиус, Джессика Лотандер, Ян-Эйе Ферлинг, Андерс Хелльстрём, Аня Бромс, Мари Бурман, Аманда Дэвис, Карин Энгман

Кинопритча шведа Роя Андерссона посвящена красоте жизни во всех ее проявлениях. Она состоит из нескольких новелл, словно подсмотренных случайным прохожим. Не зря они так похожи на реальные живописные полотна. Объединяет их образ таинственной Рассказчицы. А еще сквозная история священника, которому каждую ночь снится, как он тащит тяжеленный крест по улицам города, а утром он понимает, что потерял веру.

Форпост

Режиссер: Род Лури

В ролях: Орландо Блум, Калеб Лэндри Джонс, Скотт Иствуд, Майло Гибсон, Джейкоб Скипио, Джек Кеси, Селина Синден, Александр Арнольд, Бобби Локвуд, Тейлор Джон Смит

Военная драма рассказывает о группе американских солдат в Афганистане. На затерянной в пустыне базе они противостоят обстрелам. Но это только разведка боем. Однажды им придется вступить в бой с несколькими сотнями боевиков Талибана. И выжить. Несмотря на то, что их в разы меньше и они окружены. Фильм снят по мотивам реального столкновения, произошедшего в 2009 году.

Час дьявола

Режиссер: Дэмиен ЛеВек

В ролях: Райан Гузман, Кайл Галлнер, Аликс Анджелис, Крис Лью Кум Хой, Дэниэл Хоффман-Гилл, Эмма Холцер, Джоэнна Дэвид, Йонут Грама

Двое аферистов запускают онлайн-шоу об экзорцизме, чтобы шокировать своими изобретательными постановками непритязательную публику. Но шутки с темными силами плохи, и во время одного из таких «сеансов» в девушку одного из героев вселяется настоящий злой дух и берет в заложники всю съемочную команду. Теперь от чудовищных испытаний, устроенных дьяволом, не может оторвать глаз ни один зритель.

Любовники

Режиссер: Дрейк Доримус

В ролях: Шэйлин Вудли, Джейми Дорнан, Себастиан Стэн, Мэттью Грей Гублер, Линдси Слоун, Келли Альбанезе, Шамир Андерсон, Люк Байбак

Перед художницей Дафной стоит нелегкий выбор, она разрывается между двумя мужчинами: один – непредсказуемый и рисковый плохиш, второй – эмоциальный интеллигент. С каждым по отдельности героиня словно проживает две разные версии своей жизни. Но приходит время сделать выбор.

Зеркала

Режиссер: Эндрю Мечэм, Мэттью Уэдон

В ролях: Эдди Миллер, Элизабет Биркнер, Джен Броберг, Филип Броди, Эйми-Линн Чедвик, Кори Абреу, Сиенна Карлсон, Скайлер М. Дэй, Стерлинг Эванс, Кэролайн Лэбрум

Две молодые сестры выясняют, что все зеркала в отдаленном доме их тети или прикрыты или скрыты. Обследуя здание, одна из них натыкается в подвале на неприкрытое зеркало. В этот момент она, сама того не осознавая, освобождает страшного демона.