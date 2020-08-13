Муж Валентины Легкоступовой уже нашел способ договориться со следствием

Певица Валентина Легкоступова не была избита мужем, как ранее предполагалось, а получила сильную черепно-мозговую травму в результате падения.

К соответствующим выводам пришли следователи в ходе проверки. Как сообщает паблик, пока версию с рукоприкладством окончательно не исключают, однако предварительно, причиной проломленной головы и многочисленных синяков стало падение артистки.

Отмечается, что исполнительница хита «Ягода-Малина» продолжает находиться в больнице в крайне тяжелом состоянии, врачи удалили гематомы в голове звезды.

Легкоступову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Заслуженную артистку России госпитализировали 8 августа из московской квартиры с ушибом и отеком головного мозга.