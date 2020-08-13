Кладоискатель из Великобритании нашел золото бронзового века

В бронзовом веке, как известно, люди пользовались другими металлами. Важнейшим из них было золото. На минувшей неделе копателю из Великобритании Джейсону Бейкеру, уже известному благодаря множеству находок, снова удалось поднять сокровище.

«Сегодня я вернулся с удивительного места, где копал с группой товарищей. Нашли на поле множество артефактов и даже золото бронзового века. Я думаю, что более 30 предметов из золота, найденных всеми членами клуба, могут считаться сокровищем! Мы сообщили офицеру по древностям.

А я провел большую часть дня, усердно копая даже самый слабый сигнал на «Эквиноксе», золото звучало на 2-4 VDI. Я запустил обновление 3.0, мне очень нравится, отличная работа Minelab. Сам я нашел 3 куска золота бронзового века», — рассказал Джейсон 7 августа.