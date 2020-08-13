Киевские улицы перекроют из-за съемок фильма с Ван Даммом

Netflix снимает в Киеве боевик с Ван Даммом и до 25 августа в столице будет ограничено движение на некоторых улицах.

В столице Украины будут перекрывать ряд улиц из-за съемок кинофильма The Last Mercenary производства компании Netflix. Ограничение движения будет с 12 по 25 августа, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Так, первый день ограничений был в среду, 12 августа. С 05:00 до 14:00 было перекрыто движение на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской).

В пятницу, 14 августа, с 05:00 до 21:00 будет перекрыто движение на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Еленовской и от ул. Заводской до ул. Юрковской), с перекрытием указанной улицы.

В понедельник, 17 августа, с 05:00 до 18:00: на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием указанной улицы.

В этот же день с 14:00 до 21:30: на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улицы.

Во вторник, 18 августа, с 05:00 до 14:00: на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской).

И во вторник, 25 августа, с 05:00 до 21:00: на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкой до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улицы.

Отметим, что в картине снимается голливудская звезда Жан-Клод Ван Дамм. По сюжету, действия комедийного боевика разворачиваются во Франции. Большая часть съемок пройдет в Киеве, еще часть — в Париже. Ван Дамм играет экс-агента секретной службы, который должен немедленно вернуться во Францию из-за ложных обвинений его сына в незаконной торговле оружием и наркотиками.