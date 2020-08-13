«Фронт национального спасения» Белоруссии призвал судить Лукашенко в Гааге

«Фронт национального спасения» Белоруссии, о создании которого заявил незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало, объявил сбор материалов для судебного процесса над действующим главой государства Александром Лукашенко. Видеозапись доступна на YouTube.

Цепкало призвал судить президента в Международном суде ООН в Гааге.

Он попросил юристов подготовить документы по формированию обвинения против Лукашенко и присылать всю известную информацию о его возможных преступлениях. Ее Цепкало пообещал собрать в один документ и представить в международный судебный орган.

12 августа Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения Белоруссии». Его цель — мобилизация белорусов на борьбу против нарушения Конституции и защита демократического выбора народа. Оппозиция настаивает, что на президентских выборах победила Светлана Тихановская.