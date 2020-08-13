Фильмы, по которым можно изучать историю Украины

Исторические ленты помогают зрителям ближе познакомиться с трагическими событиями, которые произошли ранее в стране. Этот жанр не может оставить равнодушным никого, ведь он рассказывает о совсем другой жизни, об истории, которая является неотъемлемой частью нас и которую важно знать.

Поэтому издание «Укрінформ» собрало 10 самых интересных украинских кинолент, сценарии которых базируются на исторических событиях.

Хайтарма

Это первый крымскотатарский полнометражный художественный фильм. Он создан на основе реальных событий и рассказывает о сталинской депортации крымских татар в мае 1944 года. Название «Хайтарма» означает старый крымскотатарский танец. Он приносит силу и символизирует единение с небом и землей.

Поводир, або Квіти мають очі

Исторический драматический фильм режиссера Олеся Санина. В основе сюжета – путешествия по Украине американского мальчика и украинского слепого музыканта накануне и во время Голодомора в начале 1930-х годов.

Кіборги. Герої не вмирають

Сюжет ленты основан на реальных героических событиях и посвящен «киборгам» – украинским военным, которые принимали участие в боях за Донецкий аэропорт. Рассказывается история боевого двухнедельного дежурства в аэропорту одного батальона в сентябре 2014 года.

Таємний щоденник Симона Петлюри

Фильм рассказывает об Украине в 1917–1921 годах, об отчаянной борьбе за независимость Украинской Народной Республики. Лидер УНР Симон Петлюра пытается сдержать агрессию большевистской России. Проиграв борьбу, Петлюра вынужден эмигрировать в Париж. Но и там из-за действий агентов Москвы его жизнь постоянно под угрозой.

Крути 1918

В фильме рассказывается о легендарном бое под Крутами в январе 1918 года. Тогда несколько подразделений украинского войска, состоявшее в основном из киевских студентов, смогли задержать армию большевистского командира Михаила Муравьева.

Черний ворон

В основе сюжета кинокартины – борьба украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах. В фильме рассказывается о жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, который стал участником повстанческого движения времен Холодноярской республики.

Король Данило

Лента рассказывает о том, как в 1238 году князь Даниил с братом Васильком нападают на замок тайного ордена, а тем временем хан Батый нападает на Русь.

Донбас

Фильм состоит из ряда эпизодов, в которых средствами игрового кино воспроизведены подлинные истории, случившиеся на оккупированных территориях востока Украины. Несколько героев связывают эпизоды между собой и передают друг другу, словно эстафетную палочку, внимание зрителей.

Цена правди

Фильм рассказывает историю британского журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году отправился в Советский Союз и воочию увидел преступления сталинского режима и Голодоморе в Украине.

Захар Беркут

В фильме рассказывается о 1241 годе, когда монгольская орда продвигалась на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью братья Беркуты тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Хан решает идти прямиком, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения.