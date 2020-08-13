9 спален, 16 ванных комнат, спа-салон, теннисный корт и театр: что известно о новом доме принца Гарри и Меган Маркл

Как ни старались 39-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри оставаться в тени, репортерам уже удалось не только все выяснить про новый дом супругов, но и раздобыть его фотографии.

Согласно представленным документам, особняк в Санта-Барбаре герцоги Сассекские приобрели 18 июня за 14,7 миллиона долларов. Дом площадью 1 700 квадратных метров с девятью спальнями и 16 ванными комнатами в престижном районе Монтесито расположен на территории в 2,19 гектара.

Главный дом включает в себя библиотеку, офис, спа-салон с отдельной сухой и влажной саунами, тренажерный зал, игровую комнату, галерею, театр, винный погреб и гараж на пять автомобилей.

На территории особняка есть многоярусные розовые сады, растут высокие итальянские кипарисы, лаванда, столетние оливковые деревья. Кроме того, там есть теннисный корт, чайный дом, детский коттедж и бассейн. Специально для гостей есть дом с двумя кроватями и двумя ванными комнатами.

По словам королевских инсайдеров, купить дом супругам помог отец Гарри принц Чарльз.

Чарльз был очень рад им помочь. Он предан обоим своим сыновьям и всегда будет помогать им, когда сможет,

— рассказал источник.

По соседству с Меган и Гарри живут Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.

По мнению агента по элитной недвижимости Джейсона Стритфейлда, Меган и Гарри прекрасно впишутся в местное сообщество.

Это такой район, где вы можете не осознавать, кто ваш сосед, но вам на самом деле все равно. Нет ничего необычного в том, что мы встречаемся с Опрой Уинфри в продуктовом магазине или сидим рядом с Эллен Дедженерес за ланчем в отеле «Мирамар». Это уединенный и эксклюзивный район, место, где вы можете найти спасение в океане, который перед вами, или в горах, что позади вас,

— отметил он.

По слухам, в новом доме пары уже побывала мама Меган Дория Рэгланд, которая живет в Лос-Анджелесе.