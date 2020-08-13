15-летний сын покойного Децла записал свой первый трек — о политике

5-летний сын ушедшего из жизни в феврале 2019 года рэпера Децла, Антоний Киселев (мальчик носит фамилию матери), кажется, решил пойти по стопам своего успешного отца. Несколько часов назад молодой человек представил в инстаграме отрывок из своего первого трека, название которого пока держит в секрете. Ролик, на котором Тони работает над песней в звукозаписывающей студии, молодой человек опубликовал на новой странице, полностью посвященной его творчеству, — там он предстал под творческим псевдонимом Juzeppe Junior (таким был один из сценических псевдонимов самого Децла).

Работа в процессе. Продолжение следует, ожидайте на всех платформах,

— подписал отрывок из своего первого трека Антоний.

Свою первую рэп-композицию Тони посвятил власти. В треке он упоминает «тоталитарные чистки» и открыто говорит о недостатках существующего государственного строя.

Надоели метафоры и афоризмы,

Грязные стразы и конформисты.

Фальшивые списки — в них в зоне риска

Ожидаешь, терпя тоталитарные чистки,

— зачитывает Антоний.

Антоний Киселев

Отрывок из первой песни уже оценили многие поклонники покойного рэпера Децла. Их мнения разделились: одни похвалили молодого человека и посоветовали продолжать в том же духе, а другие дали Тони совет начинать с треков на более веселые и отвлеченные темы — например, про вечеринки.

Антоний Киселев

Напомним, рэпер Децл ушел из жизни в возрасте 35 лет зимой 2019 года — сердце артиста остановилось в гримерке прямо после того, как он дал концерт в Ижевске. У артиста остались жена Юлия и сын Антоний. Недавно суд официально признал мальчика сыном покойного рэпера после проведенного теста ДНК. Экспертиза была проведена после того, как мать мальчика подала иск Пенсионному фонду, который отказывался выплачивать ей пенсию по потери кормильца. Вопрос о родстве возник из-за того, что когда-то она не вписала Децла в графу «отец» в свидетельстве о рождении сына, — по одной из версий, брак Юлии и Кирилла Толмацкого (настоящее имя Децла. — Прим. ред.) не был зарегистрирован официально на момент рождения ребенка.

Интересно, что ранее на проведении ДНК-экспертизы настаивал отец Децла, музыкальный продюсер Александр Толмацкий, который усомнился в родстве с внуком. Однако Юлия согласилась сделать сыну тест только, когда мальчика необходимо было признать наследником первой очереди для установления социальных выплат.

Ранее Антоний выступал против выхода документального фильма о своем покойном отце под названием «С закрытыми глазами», авторами которого выступили журналист и лауреат премии «ТЭФИ» Роман Супер и сценарист Александр Уржанов. Тогда молодой человек посчитал неправильным, что создатели ленты общались исключительно с отцом рэпера Александром Толмацким, который не поддерживал связь с сыном на протяжении 15 лет (отношения рэпера с отцом испортились после того, как Александр ушел к другой женщине). При этом со своим внуком Антонием Толмацкий-старший познакомился только на похоронах Децла.

Децл с сыном Антонием