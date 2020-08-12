В НАПК завили,что новый закон об игорном бизнесе в Украине реализовать невозможно

Не так давно президент Украины поставил свою подпись под законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведении азартных игр». Однако, не все так гладко.

Как удалось выяснить корреспондентам, представители Национального агентства по предупреждению коррупции раскритиковали документ об игорном бизнесе в Украине, который был подписан Владимиром Зеленским. В НАПК также заявили, что закон создаст коррупционные риски, и он не может быть реализован.

Более детально об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК. Таким образом, известно, что Агентство направило гаранту Конституции Украины письмо с оговорками относительно закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

В НАПК заявили что, несмотря на то, что этот документ был направлен на уменьшение коррупции, он содержит коррупционные риски. По факту данный документ не может быть реализован, так как его предложения полностью противоречат друг другу. В сообщении также говорится: «Активизация данного закона в имеющейся редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов, а также сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр».

При помощи проведенной экспертизы в законе об игорном бизнесе были обнаружены более двадцати существенных коррупционных рисков, а также два взаимоисключающих положения, которые исключают возможность выполнения подписанного Зеленским документа. В НАПК выразили надежду на то, что украинский лидер инициирует изменения, которые позволят сделать закон возможным для выполнения.