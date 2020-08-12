Украина вышла из еще одного Соглашения стран СНГ

Кабмин принял постановление о выходе из Соглашения о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств — участников СНГ.

Такое решение принято на заседании правительства в среду.

Как отмечается в пояснительной записке, соглашение было заключено с целью содействия в сотрудничестве погранвойск в подготовке, переподготовке, повышении квалификации офицерских кадров и младших специалистов для пограничных войск. Однако эта цель не была достигнута, поскольку Украина не присоединилась к ряду учредительных документов в сфере пограничного сотрудничества в СНГ и участвовала в работе Совета командующих пограничными войсками исключительно в качестве наблюдателя и не имела отношения к вопросам разработки, принятия и реализации решений этого органа.

Отмечается, что ссылка на это соглашение содержится в ряде международных договоров, которые сейчас не актуальны для Украины и не содержат информации о наличии обязательств, возникших для нашего государства за время действия этого соглашения.