Tesla отзывает 15 тысяч электромобилей Model X

Компания обещает исправить проблему бесплатно.

Tesla отзывает большинство кроссоверов Model X, произведенных до октября 2016 года.

Всего под отзывную кампанию подпадает 15 тыс. электромобилей.

Причиной стали возможные поломки в рулевом механизме.

В некоторых экземплярах представители Tesla заметили «излишнюю коррозию» на болтах, которые соединяют силовой рулевой компонент Model X с его рулевым механизмом. Особенно актуально это для жителей северных широт, ведь в холодных условиях на дорогах используют соль, которая способствует появлению ржавчины.

Tesla обещает исправить проблему бесплатно. Нужно только отвезти свою Model X к официальному диллеру.