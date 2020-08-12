Сможет ли президент сделать правильный выбор в деле против Коломойского

Утром 11 августа партия «Европейская Солидарность» выступила с заявлением, в котором потребовала от Зеленского дать оценку обнародованным в США фактам масштабного разворовывания средств Приватбанка, обеспечить беспристрастное расследование и возврат средств в Украину.

Напомним, что в этом году Зеленский потратил очень много усилий на то, чтобы публично дистанцироваться от Коломойского как в общественном сознании украинцев, так и в глазах западных партнеров. В частности, для этого он убрал из своего офиса Андрея Богдана и обеспечил принятие Верховной Радой «антиколомойского» закона. Но теперь, как раз перед местными выборами, Зеленский, а значит, и его партия «Слуга народа» опять намертво привязываются к Коломойскому. По крайней мере, информационная волна, поднятая в США, очень этому способствует.

Судя по тому, что сам Зеленский до сих пор никак не среагировал на эту скандальную историю, в его офисе еще не придумали, как спасать ситуацию. Но ему на помощь пришел Петр Порошенко. В заявлении «Евросолидарности» описан алгоритм действий, которые должна предпринять украинская власть — президент, генпрокурор, НАБУ, НАПК и Госфинмониторинг.

Конечно, вероятность того, что Зеленский внемлет советам Порошенко, не слишком высока. И дело тут даже не в той неприязни, которую шестой президент испытывает к своему предшественнику, а в тех обязательствах, которые Зеленский имеет перед Коломойским.

Поэтому можно ожидать, что Зеленский проигнорирует алгоритм, предложенный Порошенко. В таком случае лейтмотивом контрагитации против «слуг народа» на местных выборах будет связь Зеленского и «слуг» с Коломойским. Фабула этой пиар-компании уже сформулирована в заявлении «Евросолидарности»:

«Владимир Зеленский в силу зависимости от Коломойского и конфликта интересов заинтересован в блокировании расследования деятельности Коломойского. До избрания президентом Зеленский был младшим бизнес-партнером Коломойского. Зеленский лично — фигурант одного из скандалов, связанных с выводом средств Приватбанка. В частности, в феврале 2019 года обнародована информация о том, что в течение 2012-2016 годов более миллиарда гривен средств вкладчиков Приватбанка вывели на счета студии «Квартал 95». На выборах президента в 2019 году Зеленский победил именно благодаря поддержке медиаресурсов Коломойского. А так называемое монобольшинство является по сути коалицией Зеленского и Коломойского».