Сможет ли президент сделать правильный выбор в деле против Коломойского

Утром 11 августа партия «Европейская Солидарность» выступила с заявлением, в котором потребовала от Зеленского дать оценку обнародованным в США фактам масштабного разворовывания средств Приватбанка, обеспечить беспристрастное расследование и возврат средств в Украину.
Напомним, что в этом году Зеленский потратил очень много усилий на то, чтобы публично дистанцироваться от Коломойского как в общественном сознании украинцев, так и в глазах западных партнеров. В частности, для этого он убрал из своего офиса Андрея Богдана и обеспечил принятие Верховной Радой «антиколомойского» закона. Но теперь, как раз перед местными выборами, Зеленский, а значит, и его партия «Слуга народа» опять намертво привязываются к Коломойскому. По крайней мере, информационная волна, поднятая в США, очень этому способствует.
Судя по тому, что сам Зеленский до сих пор никак не среагировал на эту скандальную историю, в его офисе еще не придумали, как спасать ситуацию. Но ему на помощь пришел Петр Порошенко. В заявлении «Евросолидарности» описан алгоритм действий, которые должна предпринять украинская власть — президент, генпрокурор, НАБУ, НАПК и Госфинмониторинг.
Конечно, вероятность того, что Зеленский внемлет советам Порошенко, не слишком высока. И дело тут даже не в той неприязни, которую шестой президент испытывает к своему предшественнику, а в тех обязательствах, которые Зеленский имеет перед Коломойским.
Поэтому можно ожидать, что Зеленский проигнорирует алгоритм, предложенный Порошенко. В таком случае лейтмотивом контрагитации против «слуг народа» на местных выборах будет связь Зеленского и «слуг» с Коломойским. Фабула этой пиар-компании уже сформулирована в заявлении «Евросолидарности»:
«Владимир Зеленский в силу зависимости от Коломойского и конфликта интересов заинтересован в блокировании расследования деятельности Коломойского. До избрания президентом Зеленский был младшим бизнес-партнером Коломойского. Зеленский лично — фигурант одного из скандалов, связанных с выводом средств Приватбанка. В частности, в феврале 2019 года обнародована информация о том, что в течение 2012-2016 годов более миллиарда гривен средств вкладчиков Приватбанка вывели на счета студии «Квартал 95». На выборах президента в 2019 году Зеленский победил именно благодаря поддержке медиаресурсов Коломойского. А так называемое монобольшинство является по сути коалицией Зеленского и Коломойского».
Чем дольше Зеленский будет пытаться игнорировать и замалчивать эту историю, тем больше будет подозрений о его личной причастности если не к хищению, то к отмыванию этих средств. Причем подозрения эти будут множиться независимо от того, есть ли для них основания. То есть даже если он будет молчать просто потому, что боится Коломойского или не хочет наносить ему душевную травму, — подобные варианты никто не будет принимать во внимание. Как говорится, ведет себя словно сообщник — значит, сообщник.
Но если Зеленский все же решится — сам или по настоятельному совету западных партнеров — начать действовать против Коломойского, то вряд ли олигарх оставит это без отмщения. Его медиа-ресурсы, по утверждению некоторых источников, уже имеют заготовки на такой случай.
Короче говоря, Зеленского в любом случае ждут неприятности. Но от него зависит — с какой стороны.
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