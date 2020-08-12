Семейное гнездышко Брэда Питта и Дженнифер Энистон продали

Дом, расположенный в Беверли-Хиллз в Калифорнии, когда-то принадлежащий экс-супругам Брэду Питту и Дженнифер Энистон был продан за 32,5 млн долларов.

Энистон и Питт купили особняк 1934 года через год после свадьбы в 2001 году. В том момент его стоимость была равна 13,5 млн долларов. Через год после развода в 2006 году они продали его за 28 млн долларов.

В 2019 году особняк снова был выставлен на продажу, но уже за 56 млн долларов.

За такую сумму желающих приобрести дом не нашлось, тогда хозяева снизили цену до 44 млн долларов.

В результате неизвестный покупатель купил бывший дом голливудских звезд за 32,5 млн долларов, что почти в два раза больше цены 2001 года.

Дом состоит из четырех спален, тренажерного зала, домашнего кинотеатра, кухни с обеденной зоной, баром и гостиной, которая выходит к бассейну.