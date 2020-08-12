Принц Гарри и Меган Маркл купили себе «миленький домик»

Спустя несколько месяцев после того, как Меган Маркл и принц Гарри покинули Великобританию, чтобы начать новую жизнь, они наконец обзавелись собственным домом. Представитель пары подтвердил, что герцоги Сассекские теперь официально являются владельцами имущества в Санта-Барбаре.

Они поселились в тихом приватном месте и надеются, что их соседи будут уважать их выбор, что важно для них как для семьи,

— сказал он.

В особняк 39-летняя Меган и 35-летний Гарри со своим годовалым сыном Арчи перебрались еще в июле и теперь осваиваются на новом месте. По словам инсайдеров, супруги надеются, что здесь они наконец смогут жить спокойно.

Это то место, где они хотят воспитать Арчи, где, они надеются, у него будет нормальная жизнь, насколько это возможно,



— говорит источник.

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи

До своего переезда герцоги Сассекские временно жили в большом особняке Тайлера Перри в Беверли-Хиллз, за аренду которого они платили несколько десятков тысяч долларов. Именно там Меган и Гарри отпраздновали первый день рождения своего сына.

Но после того как репортеры рассекретили их место жительства, за семьей начали круглосуточно следить папарацци, что в итоге привело к судебному разбирательству: Меган и Гарри подали иск за фотографии их сына, сделанные при помощи дронов.

Во сколько супругам обошелся их новый дом, не сообщается. Известно, что недалеко от них живут и некоторые знаменитости, в том числе Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.