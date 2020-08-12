Представитель ЕС отказался признавать выборы в Беларуси демократическими

Верховный представитель от имени Европейского Союза в своей декларации по выборам в Беларуси отметил, что они не были свободными и справедливыми. Декларация опубликована на сайте Совета ЕС.

«9 августа в Республике Беларусь состоялись выборы президента. ЕС внимательно следил за развитием событий, которые предшествовали президентским выборам. Во время избирательной кампании народ Беларуси проявил стремление к демократическим изменениям. Однако выборы не были ни свободными, ни справедливыми», — говорится в сообщении.

Также представитель ЕС отметил и применение «непропорционального и неприемлемого» насилия, которое повлекло по меньшей мере одну смерть и много травм.

«Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Кроме того, достоверные доклады отечественных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства — участника ОБСЕ», — добавляет представитель Европы.

В ЕС отметили, что, несмотря на улучшение отношений с Беларусью в 2015 году, без прогресса в области прав человека и верховенства права в дальнейшем они могут только ухудшиться.