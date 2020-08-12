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Начался обвал цен на золото

Инвесторы со всего мира разочаровались в золоте, которое традиционно считается надежным защитным активом во время кризисов и потрясений на фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

На момент публикации стоимость фьючерса на тройскую унцию (31,1 грамма) золота с поставкой в августе равнялась 1928,5 доллара. Падение за время торговой сессии составило 4,1 процента, однако нынешний уровень все равно существенно ниже достигнутой в конце июля отметки в две тысячи долларов за унцию, которая стала историческим рекордом.

Снижение стоимости обусловлено в первую очередь оттоком инвесторов из ориентированных на золото торгуемых на бирже фондов (ETF), пишет Bloomberg. Его, в свою очередь, спровоцировал рост доходности казначейских облигаций США, считающихся самым надежным вложением в нормальных экономических условиях.

Кроме того, отмечают аналитики, достижение отметки в две тысячи долларов за унцию могло стать сигналом для инвесторов к продаже актива ради фиксации заработанной прибыли. В дальнейшем доходность государственных облигаций может вырасти еще больше (за счет ожиданий инвесторов от нового правительственного пакета помощи), что окажет негативное влияние на цены золота. Однако в долгосрочной перспективе они, вероятно, останутся достаточно высокими.

12 августа, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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