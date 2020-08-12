Колличество шоуменов в украинской политике может существенно увеличиться

11 августа, во время сборов партии «Голос» телеведущий и шоумен Сергей Притула заявил, что решил баллотироваться в мэры Киева

«Я очень ждал этого дня.. Я понимаю скепсис людей, но хочу сказать, что я с большим удовольствием иду на эти выборы. Я собираюсь делать историю успешного Киева, я иду с командой настоящих профессионалов — вы не найдете там свадебных фотографов, моих кумовьев или участников шоу «Варьяты», — сказал Притула.

Разговоры о том, что Притула будет идти в мэры Киева, начались тогда же, перед парламентской кампанией, но бывший лидер «Голоса» Вакарчук весьма туманно отзывался о возможности такого решения. Сейчас же перспективы свежеиспеченного кандидата в мэры Киева зависят от нескольких вещей.

Одна из самых важных — сотрудничество с нынешней руководительницей «Голоса». Сейчас шоумен плотно координирует свою деятельность и работу в партии с Кирой Рудык. В своем недавнем интервью Рудык прямо заявила, что Петр Порошенко — главный враг «Голоса». В случае, если Притула, как и Рудык, начнет критиковать Порошенко и «ЕС», пытаясь отобрать у них электоральные баллы, то к ощутимым результатам это не приведет — вряд ли Притула сможет получить голоса проукраински настроенного электората, играя на распрях между двумя близкими идеологически партиями. А вот рейтинг «Слуги народа» в Киеве может пострадать — за Притулу вполне могут отдать свои голоса избиратели, которые не хотят поддерживать «старых политиков», но при этом критически настроены к Ирине Верещук.

Впрочем, рейтинг СН под угрозой и в том случае, если главным объектом критики Притула изберет Зе-команду. Эксперты прогнозируют, что шоумен сможет откусить довольно значительную часть ее электората, и, возможно, набрать 12-15% — по некоторым данным, сейчас рейтинг Притулы колеблется в районе 7-8%. Так что, неровен час, Притула даже во второй тур выборов выйдет.

Похоже, в СН уже понимают свое нерадужное положение в случае, если представитель «Голоса» начнет бороться с партией президента. Скандального депутата Александра Дубинского буквально взбесила такая ситуация. «Дико извиняюсь, предупредите кто-то Притулу, что повторить подвиг Вакарчука и сбежать потом из Киева, приведя туда бесполезных соросят, — не получится. Все уже знают цену вашему голосу. На*** такой голос не нужен, проще говоря», — написал Дубинский.

Конечно, стоит учитывать, что сам Дубинский метил в мэры Киева от партии «Слуга народа», но затея провалилась, так что в словах нардепа наверняка есть какая-то доля зависти.

Конечно, можно было бы предположить, что Притула займет нейтральную позицию и будет строить свою кампанию на лозунгах о будущем, а не прошлом. Мол, главное — не политические разборки, а жизнь города. Но украинскому избирателю без драмы скучно. К тому же, открытым остается вопрос спонсоров: Кира Рудык честно призналась, что денег у партии почти не осталось. За какие средства «Голос» будет вести кампанию в столице — большой вопрос. Задать его, кстати, самому кандидату, у журналистов не получилось — сразу после торжественного оглашения решения отправить Притулу на столичные выборы, шоумен поспешно покинул мероприятие.

Если Притула не ошибется с выбором стратегии, то вполне может из шоумена превратиться в политика. В соцсетях уж подчеркивают, что он давно известен как волонтер, так что разнообразные организационные вопросы новому кандидату в столичные мэры не в диковинку. Выборы Притула, конечно, не выиграет — по результатам опроса Центра Разумкова в июне-июле 2020 года, почти 44% киевлян готовы проголосовать за Виталия Кличко. Но участие в выборах столичного головы может дать Притуле неплохой шанс обеспечить себе будущее в политике. При этом еще и изрядно подпортив результаты «Слуги народа», даже не критикуя команду президента в открытую.