Израиль развернул лазерную артиллерию



Как стало известно, этим вечером, 11 августа, командование ЦАХАЛ отдало приказ развернуть в приграничье с сектором Газы новейшую лазерную батарею перехвата запускаемых террористами воздушных шаров, несущих зажигательные бомбы.

Носящая поэтическое название «Лахав Ор» («Клинок света»), батарея, разработанная по заказу пограничной полиции (МАГАВ) частной компанией Оptidefense, Университетом им. Бен Гуриона и Центром по разработке вооружений министерства обороны, во время испытаний перехватила 90% «огненных шаров».

Так же отмечается, что «Лахав Ор» может использоваться в любое время суток, и испускаемый «пушкой» лазерный луч полностью ликвидирует угрозу, которую представляет кайт-снаряд.

Как ранее сообщал 7 канал, с сегодняшнего утра (11 августа) в различных районах приграничья с сектором Газы вспыхнуло более 60 пожаров, вызванных приземлением на нашей территории запущенных террористами воздушных шаров, несущих зажигательные бомбы.

Доблестные израильские пожарники взяты под контроль и ликвидировали возгорания в районе Тламим, леса Кисуфим, Беери, Сдерота, Шакеда и Ор Ха-Нера. Кроме того, был зафиксирован пожар, вспыхнувший после приземления «зажигательного шара» возле завода «Мекорот» в городе Сдерот.