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Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Военные заявили, что удары стали ответом на запуск шаров с зажигательными устройствами

Израильские военные заявили в среду, что они нанесли ночные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, после того как из палестинского анклава через границу были запущены шары с зажигательными устройствами.

Армия сообщила, что удары стали «возмездием» за запуск многочисленных шаров из управляемого ХАМАС анклава за последние дни.

Самолеты, ударные вертолеты и танки нанесли удары по нескольким объектам ХАМАС, включая «подземную инфраструктуру и наблюдательные посты», говорится в заявлении.

Пожарные службы на юге Израиля заявили, что только во вторник шары стали причиной 60 пожаров, но не сообщили о каких-либо жертвах.

12 августа, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
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