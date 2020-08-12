Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные заявили в среду, что они нанесли ночные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, после того как из палестинского анклава через границу были запущены шары с зажигательными устройствами.

Армия сообщила, что удары стали «возмездием» за запуск многочисленных шаров из управляемого ХАМАС анклава за последние дни.

Самолеты, ударные вертолеты и танки нанесли удары по нескольким объектам ХАМАС, включая «подземную инфраструктуру и наблюдательные посты», говорится в заявлении.

Пожарные службы на юге Израиля заявили, что только во вторник шары стали причиной 60 пожаров, но не сообщили о каких-либо жертвах.