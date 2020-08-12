Власти Беларуси: силы безопасности стреляли по протестующим боевыми патронами » Исследование: увлечение видеоиграми мотивирует британских подростков к чтению и творчеству Юноши и девушки также рассказали, что игры помогают им развивать эмпатию. Опрос о влиянии видеоигр на подростков провёл Национальный фонд грамотности Великобритании, который привлёк к исследованию 4626 детей в возрасте от 11 до 16 лет. Участники опроса сообщили, что увлечение видеоиграми помогает им больше читать и мотивирует к творчеству. Так, 79% подростков заявили, что читает текстовые материалы, связанные с играми — из них 40% читают переписку в самих играх, 31% — рецензии и блоги, 22% — книги, а 19% — фанфики. 35% респондентов сообщило, что видеоигры развили у них навыки чтения — особенно часто об этом упоминали мальчики и те, кто раньше не любил читать. 73% подростков, которые не испытывают интереса к чтению, также рассказали, что «сильнее чувствуют себя частью истории» при прохождении видеоигр, чем при чтении книг. 63% опрошенных рассказали, что не только играют в видеоигры, но и пишут о них — 28% таких подростков пытаются писать сценарии игр, 22% — руководства и советы для других игроков, 11% — фанфики, 8% — обзоры и блоги. Интерес к написанию сценариев или работой над дизайном видеоигр выразили 58% участников опроса, а 31% заявил, что хотел бы больше читать и писать об играх в школе. Подростки вдобавок рассказали, что игры помогают им развивать эмпатию — способность представить себя на месте другого человека. Об этом сообщили 65% респондентов. В обсуждениях видеоигр с друзьями участвуют, по их словам, 76% опрошенных, а в обсуждении книг — лишь 29%. Национальный фонд грамотности Великобритании также опросил родителей подростков, принявших участие в исследовании. 56% родителей рассказали, что в период режима самоизоляции из-за пандемии Covid-19 их дети обсуждали с ними игры. 60% родителей также убеждены, что подобные разговоры помогли психическому благополучию их детей.

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