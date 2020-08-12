«Губка Боб квадратные штаны» вскоре обзаведется спин-оффом

Главным героем нового мультсериала станет лучший друг Губки Боба — морская звезда Патрик Стар. Канал Nickelodeon практически закончил подготовку к запуску шоу.

Мультсериал получил название – «Шоу Патрика Стара». Для проекта уже начали записывать закадровый голос. Озвучит Патрика тот же актер. что и в основном сериале — Билл Фагербакки.

Ожидается, что выйдет всего 13 эпизодов в первом сезоне шоу. Производством займется та же творческая команда, что занимается оригинальным мультфильмом.

Сериал будет вращаться вокруг Патрика и его семьи. Недотепа Патрик наконец найдет себе работу. Он станет ведущим юмористического шоу на телевидении.

Когда ждать «Шоу Патрика Стара» — неизвестно. Представители канала Nickelodeon пока не дают никаких комментариев.